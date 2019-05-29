Минздрав Израиля предупредил о вспышке опасного заболевания

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что несколько десятков учеников двенадцатого класса одной из школ в центральной части государства подверглись заражению эпидемическим паротитом после Дня независимости, несмотря на то, что все они ранее получили стандартные прививки против вируса, передает Mignews.

По данным ведомства, 20 учеников 12-го класса в средней школе в Маккабим-Реут подверглись опасному заболеванию после того, как на праздновании дня независимости Израиля пили из одних и тех же чашек.

Тем не менее, они перенесли незначительные симптомы, и ни один из них не был госпитализирован, отмечается в телевизионном сообщении.

В отчете отмечается, что вакцина от эпидемического паротита гарантирует только 90-процентную защиту, ввиду чего даже после вакцинации сохраняется незначительный риск подцепить заболевание.

Министерство объявило, что в среду в школе пройдет программа вакцинации среди всех учеников.

Как известно, эпидемический паротит, который в народе называют «свинкой», обычно сопровождается сильными головными болями, рвотой и лихорадкой.