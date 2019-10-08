Минздрав: 4 человека отравились дымом во время пожара в ТЦ «Бина»

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о пожаре в торговом центре «Бина».

Как сообщили в министерстве, информация о пожаре в торговом центре поступила на станцию скорой медицинской помощи ночью в 1:10:

«Четверо мужчин обратились к прибывшим на место происшествия врачам бригады скорой помощи на предмет возможного отравления продуктами горения. Троим из них была оказана помощь на месте, четвертый был доставлен в отделение токсикологии Клинического медицинского центра».

Напомним, что минувшей ночью в торговом центре «Бина» произошел пожар, в тушении которого было задействовано 130 человек личного состава, 30 единиц техники Государственной службы противопожарной охраны, 37 человек личного состава, 5 единиц техники Службы спасения особого риска, 51 человек личного состава и 3 единицы техники Войск гражданской обороны.