Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин

Министерство юстиции США сообщило во вторник о смене руководства тюрьмы, где покончил с собой обвинявшийся в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних финансист Джеффри Эпстин.
Новым и.о. директора тюрьмы на Манхэттене стал Джеймс Петруччи, который ранее руководил другой тюрьмой в штате Нью-Йорк, сообщило министерство. По заявлению минюста, также были временно отстранены от службы двое надзирателей.
Ранее генпрокурор, глава министерства юстиции США Уильям Барр выразил возмущение громким самоубийством и заявил, что в тюрьме были допущены «серьезные недостатки». Барр также предупредил потенциальных сообщников Эпстина, что они не смогут спать спокойно и что расследование будет доведено до конца.
Тем временем президент Дональд Трамп ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпстина мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпстином. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.(РИА Новости)