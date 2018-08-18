Минюст США потребовал от Facebook доступ к разговорам подозреваемого в мессенджере

Минюст США требует от компании Facebook предоставить доступ к разговорам в мессенджере подозреваемого по уголовному делу, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о прослушивании текущих разговоров подозреваемого.

Представители Facebook указывают, что разговоры в мессенджере защищены оконечным шифрованием, ключи к которому есть только на устройствах собеседников. Для выполнения требования Минюста компании придется изменить код программы и лишить шифрования всех своих пользователей, утверждают юристы компании.

Иск рассматривается в суде в Калифорнии в закрытом режиме. Расследование, в рамках которого Минюст США попросил доступ к мессенджеру, касается банды MS-13, отмечает «Медуза».

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