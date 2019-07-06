Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов

Правительство США просит суд изъять у наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка на более чем 12 миллиардов долларов, сообщает портал Law &Crime.
По мнению американских властей, именно такую заработал подсудимый с помощью наркотрафика, передает РИА Новости.
«В связи с этим правительство настаивает на постановлении о штрафе в размере 12.666.191.704 долларов, которые представляют собой общую сумму отмытых денег и/или собственность, задействованную в этом процессе», — говорится в ходатайстве минюста, направленном в окружной суд в Нью-Йорке.
Ранее суд отклонил ходатайство защиты Коротышки о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса.
Коротышка поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Недавно суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.
Ожидается, что приговор будет вынесен 17 июля.