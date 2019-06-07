Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве ключевого свидетеля привлечен осужденный мошенник, сообщает Wikileaks со ссылкой на нидерландский телеканал NOS, передает РИА Новости.

Речь идет о бывшем информаторе ФБР Сигурдуре Тордарсоне, которого приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

По данным телеканала, на прошлой неделе Тордарсон летал в США, где был «всесторонне допрошен» в рамках подготовки новых обвинений против Ассанжа, дедлайн для выдвижения которых истекает 14 июня.

Отмечается, что спецагент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование ведомства против Ассанжа, 6 мая летала в Исландию для допроса Тардарсона. Затем, по данным сайта, 27 мая он был перевезен в Вашингтон, где оставался до первого июня.

Как сообщает Wikileaks, Тордарсон отбывал трехлетний тюремный срок по обвинению в мошенничестве и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и лишь недавно освободился.

| 2019-06-07T08:48:46+00:00 7 июня 2019, 09:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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