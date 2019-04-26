Минюст США открыло уголовное дело против Ford

Министерство юстиции США открыло уголовное дело в отношении компании Ford Motor из-за возможной ошибки, которая была совершена при вычислении объемов выбросов выхлопных газов автомобилей ее производства. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, в 2018 году сотрудники компании сообщили о вероятной ошибке в расчетах объема выбросов. По этой причине компания обратилась к сторонней фирме, чтобы она проверила, занижаются ли показания расходов топлива и объемов выбросов.

Уточняется, что разбирательство находится на начальном этапе. Причем компания заявила о готовности сотрудничать с властями.

| 2019-04-26T21:36:56+00:00 27 апреля 2019, 05:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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