Минюст США обвинил в шпионаже двух иранцев

В США двух граждан Ирана обвинили в шпионаже в пользу иранского правительства. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства юстиции.

В частности, указано, что обвинения были выдвинуты против Ахмадрезы Мохаммади-Дустдара, который является гражданином США и Ирана, и иранцу Маджиду Гобани, проживающему в Калифорнии.

В американском ведомстве считают, что они собирали информацию о гражданах США и американцах, которые были членами Организации моджахедов иранского народа.

По данным Минюста, Мохаммади-Дустдара прибыл в США в июле 2017 года с целью собрать информацию о лицах, которых в Иране считают «врагами режима», а также о действиях Израиля и еврейских общин. В этом же месяце иранец начал наблюдать за еврейским институтом в Чикаго. Также он фотографировал здания, которые использовались для охраны этой организации.

Как сообщается, в сентябре 2017 года второй обвиняемый Гобани посетил в Нью-Йорке акцию Организации моджахедов иранского народа, где также делал фотографии принимавших в ней участие.

«В декабре 2017 году Мохаммади-Дустдар вышел на контакт с Гобани. Он заплатил ему $2 тыс. наличными, а тот, в свою очередь отдал 28 фотографий. Фотографии и чек были найдены в багаже ​​Мохаммади-Дустдара в ходе обыска в аэропорту Нью-Йорка, когда он хотел вернуться в Иран», — говорится в сообщении.

Минюст США также назвал двух иранцев иностранными агентами, которые «нелегально действовали в Соединенных Штатах» без уведомления американских властей.

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