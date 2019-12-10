Минюст США не нашел политической предвзятости в «российском расследовании» ФБР

Внутренний надзорный орган Министерства юстиции США выявил значительное число ошибок в проведенном ФБР расследовании контактов между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, но не усмотрел в действиях ведомства политической предвзятости, сообщает Голос Америки.

Согласно докладу генерального инспектора Минюста Майкла Хоровица, у ФБР была «официально утвержденная задача», давшая основание попросить суд санкционировать наблюдение за сотрудником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

При этом Хоровиц выявил 17 «элементарных и фундаментальных» ошибок и упущений в изначальной заявке и всех повторных обращениях в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками.

В частности, в докладе упомянут инцидент с юристом ФБР, который изменил содержание электронного письма, являвшегося частью заявки на обновление санкции на наблюдение за Пейджем. В нем говорилось, что Пейдж не является источником для какого-либо другого государственного ведомства.

В действительности Пейдж являлся«оперативным контактом» для другого ведомства, не поименованного в докладе.