Минувший год Центробанк завершил с убытком

Судя по отчету главного банка страны, активы Центробанка в минувшем году серьезно сократились к позапрошлому году, составив 22 млрд. 68 млн. манат. Это на 567 млн. манат, или на 2,5% меньше, чем в 2017 году.

За отчетный период объем наличности в Центробанке также уменьшился на 495 млн. манат, до 4 млрд. 894 млн. манат. Отчетность выявила падение объемов кредитования коммерческих банков на 90 млн. 2 тыс. манат — до 310 млн. 867 тыс. манат.

Обязательства регулятора составили 17 млрд. 611 млн. манат (сокращение на 511 млн. манат или 2,8%). Краткосрочные кредиты резидентов банков сократились на 1 млрд. 11 млн. манат, составив 3 млрд. 378 млн. манат, а обязательства перед международными финансовыми институтами уменьшились на 2 млн. 420 тыс. манат, составив 2 млн. 273 тыс. манат.

Минувший год Центробанк завершил с убытком на 60 млн. 316 тыс. манат, тогда как в позапрошлом году прибыль главного банка страны составила 3 млрд. 513 млн. манат.

Комментируя просадку показателей в отчетности ЦБА, банковский эксперт Акрам Гасанов сообщил #, что для общего понимания ситуации надо принять тот факт, что ЦБА — это не коммерческое юридическое лицо публичного права и получение прибыли не является основной целью этого финансового института. А потому придавать значение прибыли в случае с Центробанком некорректно. Его основная задача находится в плоскости стабилизации инфляционных процессов и поддержании курса национальной валюты.

«Словом, если ЦБА решит заработать, он может это сделать, печатая деньги и выдавая их под проценты банкам. Это легко для любого центробанка, и понятно, такие злоупотребления обернутся инфляцией», — сказал эксперт, отметив, что отчетность главного банка выявила сокращение активов и причиной этого является падение объемов кредитования банков.

Сокращение кредитования по линии ЦБА также привычная ситуация, поскольку уже несколько лет главный банк ведет очень жесткую денежную политику, ограничивая денежную массу в обороте для удержания курса национальной валюты и инфляции.

«Центральный банк использует свой ключевой инструмент борьбы с инфляцией и девальвацией — сжатие денежной массы. Насколько это правильно в данной ситуации — другой вопрос, — говорит Гасанов. — Считаю, что в нашей ситуации ЦБА с этим переборщил, в итоге экономика испытывает денежный голод. Регулятор снижает объемы наличной денежной массы и все результаты отчета ЦБА необходимо рассматривать с учетом этого обстоятельства».

Прошлый год Центробанк завершил с убытками в отличие от позапрошлого года. Причиной этого эксперт считает то, что в 2017 году главный банк заработал на валютных операциях. Так, в январе этого года Центробанк резко увеличил курс маната до 1,92 маната за доллар, а потом резко понизил до 1,7 маната. На этом регулятор хорошо заработал, в минувшем же году курс был стабилен.

Говоря об убытках, отмечается, что у Центробанка остались деньги в обанкротившихся банках.

«Но это уже вопрос к тому, как главный банк выдавал банкам кредиты, которые следовало обеспечить залогами. В целом же, мой четырехлетний опыт работы в этой структуре позволяет сказать, что зная и систему, и кадры Центробанка, не всегда доверяю приводимым в отчетах цифрам. К тому же сложилась аномальная ситуация — за 27 лет существования Центробанка Счетная палата ни разу не проверила его деятельность. Что происходит в этой структуре не знает никто».

По данным собеседника, ежегодный аудит проводится в Центробанке «большой четверкой» аудиторских компаний.

«Раньше этим занимался PricewaterhouseCoopers, потом Deloitte, не знаю, какая компания проводит аудит сейчас, но не в этом суть. Представьте себе, что аудитор даже такого уровня приходит в такую масштабную структуру как Центробанк. Мы уже видели на примере обанкротившихся банков уровень проверок аудиторов. Я не говорю о каких-то коррупционных моментах, но аудитор может опасаться потерять клиента. Как развернется ситуация, если, скажем, банк поставит его перед условием — или выполняешь мои условия, или я предпочту конкурента? Тем более, что речь о Центробанке. Здесь речь не только о больших деньгах. Работа с такой структурой — это престиж для аудитора», — сказал Гасанов.

Эксперт задается вопросом — почему Центральный банк, не являющийся коммерческой структурой, проверяют аудиторы, а не Счетная палата Азербайджана?

«Лично я могу доверять цифрам и отчетности только в случае проверок Счетной палаты. Тем более, что — это очень закрытая кухня. Помимо всего прочего, с момента создания ЦБА правление структуры предполагает семь членов, но там их всего пять. Пустуют места независимых членов правления, которые должны занимать непостоянные работники Центробанка — представители правительства и общественности. Таким образом, отсутствует не только общественный, но даже правительственный контроль», — по мнению собеседника, в силу упомянутых обстоятельств, к цифрам и отчетности этой структуры следует относиться с осторожностью.