Минтруда: В Азербайджане женщин-пенсионеров больше, чем мужчин

В Азербайджане среди граждан, получающих пенсию, женщин больше, чем мужчин.

Как сообщили в отделе общественных связей и коммуникаций Министерства труда и социальной защиты населения, в стране 1 миллион 350 тысяч 680 пенсионеров.

Из них 57% составляют женщины (763 260 человек) и 43% — мужчины (587 420 человек).

В частности, 492 315 женщин и 262 497 мужчин получают пенсию по возрасту, 172 308 женщин и 202 697 мужчин получают пенсию по инвалидности, 98 637 женщин и 122 226 мужчин получают пенсию по потере кормильца.(report)

| 2019-10-11T10:29:33+00:00 11 октября 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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