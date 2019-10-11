Минтруда: В Азербайджане женщин-пенсионеров больше, чем мужчин

В Азербайджане среди граждан, получающих пенсию, женщин больше, чем мужчин.

Как сообщили в отделе общественных связей и коммуникаций Министерства труда и социальной защиты населения, в стране 1 миллион 350 тысяч 680 пенсионеров.

Из них 57% составляют женщины (763 260 человек) и 43% — мужчины (587 420 человек).

В частности, 492 315 женщин и 262 497 мужчин получают пенсию по возрасту, 172 308 женщин и 202 697 мужчин получают пенсию по инвалидности, 98 637 женщин и 122 226 мужчин получают пенсию по потере кормильца.(report)