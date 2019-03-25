Минтруда призывает не верить слухам о выплате детских пособий

Основанием для массового ажиотажа стала молва, что детские деньги будут выплачивать с апреля текущего года. Надежды граждан подкрепляют «доброжелатели», распространяющие недостоверную информацию в соцсетях.

В результате многие семьи уже готовятся обращаться в соответствующие инстанции, чтобы получить «детские деньги». На волне обсуждений этого вопроса в парламенте, прессе и экспертных кругах население восприняло новость буквально, а ситуация постепенно принимает масштабы массового обмана.

В попытке предотвратить неуместный ажиотаж министерство труда и социальной защиты населения выступило с опровержением сообщений о возобновлении выплаты детских пособий со следующего месяца. Завотделом профильного ведомства Фазаил Талыбов заявил, что недостоверная информация, распространяемая в социальных сетях без ссылок на официальные источники, не соответствуют действительности.

Об этом Талыбов написал на своей странице в соцсети Facebook, обратившись к подписчикам с текстом следующего содержания: «Уважаемые сотрудники прессы и пользователи социальной сети. Последние дни в социальных сетях распространяется лживая информация о выплате детских пособий без каких-либо ссылок на официальные источники. Не верьте таким извещениям ни в каком виде!»

В качестве вещественного доказательства приводится оформленная в виде открытки рассылка, напоминающая по своему содержанию предложение правительству главы Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова:

«Сообщаем радостную весть о том, что «детские деньги» будут выдаваться в количестве 80 манатов для детей до трех лет; семьи с детьми от трех до семи лет получат 50 манатов; от семи до семнадцати – 40 манатов. Спешите обращаться в центры ASAN с 1 апреля, имея при себе метрику ребенка и свидетельство о заключении брака. Здесь вы получите пластиковые карты на каждого ребенка».

Напомним, что упомянутое НПО предложило Кабинету министров выплачивать ежемесячные пособия детям до 18 лет. Так, за каждого ребенка в возрасте до трех лет предлагалось выплачивать 80 манатов в месяц. Детей этой возрастной категории в стране 634 тыс., а эта инициатива могла обойтись бюджету в 50 млн. манатов. На ребенка дошкольного возраста до 4 лет были предложены пособия в размере 50 манатов (25,8 млн. манатов бюджетных расходов). Наконец, пособие на школьника ЦЭСР предлагал установить в размере 40 манатов. «В стране 1,46 млн. школьников и выплаты им обойдутся в 58 млн. манатов. Пособия для всех возрастных групп составят 135 млн. манатов», — отмечал Байрамов.

Эта инициатива, а также последовавшее вслед за предложением поручение главы государства рассмотреть вопрос повышения пособий детям до трех лет стали источником распространяемой в соцсетях недостоверной информации. На данный момент никто не комментирует цели авторов таких рассылок – кому и зачем понадобилось вводить в заблуждение граждан?

Ясно одно: в результате многие семьи дожидаются начала следующего месяца. Люди готовят документы для обращения в центры по оказанию услуг гражданам ASAN xidmət. Переубедить их в обратном сложно. Поскольку имевшие место социальные инициативы высшего руководства страны вселили уверенность в то, что государство позаботиться о достойном социальном обеспечении детей. В это действительно очень хотелось бы верить….