Минтруда прекратило выдачу адресной социальной помощи 779 лицам

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по обеспечению прозрачности и адресности государственной социальной помощи.

Как сообщили в министерстве, в результате проведенных разбирательств выявились некоторые моменты, вызывавшие сомнения.

Было установлено, что с 1 января текущего года 206 работодателей заключили трудовые договоры с 779 гражданами, которые были прекращены в очень короткие сроки. Оказалось, что заключенные трудовые договоры действовали в среднем в течение 16 дней. Некоторые договоры (таких случаев было 20) были расторгнуты спустя несколько часов после внесения уведомлений в электронную систему (VEMTAS). Выдача адресной социальной помощи 779 лицам была прекращена.