Минтруда прекратило выдачу адресной социальной помощи 779 лицам

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по обеспечению прозрачности и адресности государственной социальной помощи.

Как сообщили в министерстве, в результате проведенных разбирательств выявились некоторые моменты, вызывавшие сомнения.

Было установлено, что с 1 января текущего года 206 работодателей заключили трудовые договоры с 779 гражданами, которые были прекращены в очень короткие сроки. Оказалось, что заключенные трудовые договоры действовали в среднем в течение 16 дней. Некоторые договоры (таких случаев было 20) были расторгнуты спустя несколько часов после внесения уведомлений в электронную систему (VEMTAS). Выдача адресной социальной помощи 779 лицам была прекращена.

| 2019-10-02T12:53:44+00:00 2 октября 2019, 14:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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