Минтруда предостерегло пенсионеров от мошенников

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предостерегло пенсионеров.

Глава департамента по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов сказал, что неизвестные люди звонят пенсионерам и под предлогом якобы начисления средств на счет просят пожилых людей назвать номера их пенсионных карт.

«В некоторых СМИ распространилась информация о том, что мошенники звонят пенсионерам и сообщают об увеличении размера пенсии и просят их назвать номер пенсионной карты якобы для того, чтобы начислить средства. Мошенники преследуют цель похитить средства граждан. Поэтому доводим до сведения пенсионеров, что никто не может у них требовать называть информацию о карте и никому не следует предоставлять информацию о своей карте. Я также хочу сообщить, что при повышении размера пенсии никого не информируют об этом, и тем более не звонят домой, просто сумма автоматически зачисляется на счет», — сказал представитель министерства.