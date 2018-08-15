Минтруда обрастает фондами

Структура Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана реформируется. Вслед за Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat — DOST) при ведомстве создается еще одно новое подразделение — Государственный фонд охраны труда.

По информации пресс-службы ведомства, подготовлен проект устава Фонда, документ разослан по соответствующим госорганам для рассмотрения. Фонд будет обеспечивать координацию деятельности в сфере охраны труда, а также поддерживать осуществление профилактических мер в этой области, подготовку стандартов и правил.

Что касается его статуса, то он будет действовать на общественных началах как некоммерческая организация, осуществлять взаимодействие с государственными и местными органами самоуправления, международными и неправительственными организациями, другими юридическими и физическими лицами.

Вот только возникает вопрос: к чему МТСЗН создавать организацию по безопасности труда, если существует Госслужба трудовой инспекции, которой пока не удается изменить ситуацию с гибелью людей и травматизмом в производстве, которая и должна решить задачи, отраженные в уставе нового Фонда? Надо ли создавать дублирующие органы?

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