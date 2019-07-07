Минтранс оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму — предварительно, очень предварительно — в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — сказал министр.

По его словам, окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели. «Компании с учетом объема возвращенных билетов сейчас занимаются тем, что они эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены», — сказал министр.

По итогом совещания у вице-премьера Максима Акимова Минтрансу было дано поручение оценить потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию. Также Минтранс должен разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам.

Около 4,5 тыс. россиян, находящихся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после указа о прекращении авиасообщения между двумя странами, сообщил Дитрих.

Он напомнил, что в Грузии на момент принятия решения о прекращении авиасообщения находилось около 54 тыс. россиян.

Кроме того, Минтранс РФ выделил дополнительные средства на то, чтобы россияне, которые не обменяли билеты из Грузии, могли на следующей неделе вернуться в Россию.