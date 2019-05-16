Венесуэльское правительство и оппозиция проведут переговоры в Норвегии

Представители венесуэльской оппозиции и режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро отправились в Норвегию, чтобы обсудить пути прекращения политического кризиса в стране. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правительства Венесуэлы.

Источник в венесуэльской оппозиции добавил, что в переговорах примут участие «высокопоставленные» чиновники. Дополнительных подробностей о предстоящих переговорах он не привел.

Мадуро прямо не подтвердил факт проведения переговоров, однако заявил, что министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес находится за пределами страны с «очень важной миссией».