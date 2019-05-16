Венесуэльское правительство и оппозиция проведут переговоры в Норвегии

Представители венесуэльской оппозиции и режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро отправились в Норвегию, чтобы обсудить пути прекращения политического кризиса в стране. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правительства Венесуэлы.

Источник в венесуэльской оппозиции добавил, что в переговорах примут участие «высокопоставленные» чиновники. Дополнительных подробностей о предстоящих переговорах он не привел.

Мадуро прямо не подтвердил факт проведения переговоров, однако заявил, что министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес находится за пределами страны с «очень важной миссией».

| 2019-05-16T09:27:52+00:00 16 мая 2019, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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