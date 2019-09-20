Минск выступил за обмен послами между Беларусью и США

Министерство иностранных дел Беларуси считает, что скорейший обмен послами между Минском и Вашингтоном стал бы важным шагом для развития двусторонних отношений. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает ТАСС.

«Надо понимать, что вопрос назначения послов — это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч. При этом, безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов», — сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что «речь идет о важном, принципиальном политическом решении направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов». «Этот шаг позволяет запустить процедуры подбора и согласования кандидатур в обеих столицах», — пояснил Глаз.

Беларусь отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний; вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Беларуси с Западом улучшились, что привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В начале 2019 года стороны официально объявили о том, что сняли прежде существовавшее ограничение на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне.