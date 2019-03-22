Минск, Тбилиси и Баку обсудят возможность контейнерных перевозок по ж/д

Беларусь, Грузия и Азербайджан проработают вопрос о возможности организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Тбилиси — Баку — Минск, передаёт БЕЛТА.

Такое решение было принято во время пятого заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Итогом встречи стало решение сторон проработать вопрос формирования разовой судовой партии для доставки в Грузию водным транспортном в прямом сообщении, а также решение о проработке Грузией совместно с Азербайджаном и Беларусью возможности организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Тбилиси — Баку — Минск (с учетом осуществления контейнерных перевозок в сообщении Тбилиси — Баку — Тбилиси)», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В целом же была отмечена положительная тенденция роста грузовых перевозок между Беларусью и Грузией. Так, в 2018 году суммарный объем перевозок составил 94 тыс. т, что на 10,6% больше уровня 2017 года. Увеличился по сравнению с предыдущим годом и объем внешней торговли транспортными услугами — на 27,6% до $16,4 млн. Экспорт услуг вырос на 25,9% до $12,5 млн, импорт — на 33,2% до $3,9 млн.

Вместе с тем стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения и углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.