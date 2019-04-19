Минск обвинил российского посла в разрушении отношений между двумя странами

МИД Беларуси обвинил посла РФ в стране Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов. Об этом в пятницу заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов», — сказал дипломат. Глаз выступил с утверждением, что российскому дипломату «успешно и эффективно удается» оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска «буквально за несколько месяцев», чего не удавалось «внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий».

Белорусский дипломат предположил, что Бабич будто бы «не видит никакой разницы» между российским федеральным округом и независимым государством. Глаз также напомнил о прозвучавших в пятницу в послании белорусскому народу и парламенту словах президента Александра Лукашенко, который «абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков».