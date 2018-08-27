Минск и Москва обсудили совместные действия в рамках ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал в воскресенье, 26 августа, лидер РБ в интервью «Беларусь 1».

Кроме того, оба лидера обсудили ситуацию вокруг генерального секретаря организации Юрия Хачатурова.

«И потом мы перешли с подачи (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Кроме того, он заметил, что предлагал ранее на должность генсека ОДКБ другую кандидатуру.

27 июля Хачатурова обвинили в попытке свержения конституционного строя Армении по делу о разгоне протестов в стране в 2008 году. Тогда в ходе столкновений митингующих с силовиками погибли 10 человек, за помощью к медикам обратилось более 200 человек.

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