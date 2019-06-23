«Минск-2019»: Рустам Оруджев победил олимпийского чемпиона

Сегодня на II Европейских Играх в Минске проходит второй день соревнований по дзюдо, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Рустам Оруджев (73 кг) в 1/16 оказался сильнее Седрика Бесси из Монако, а затем победил олимпийского чемпиона Фабио Басиле (Италия). В четвертьфинале соперником Оруджева станет Фердинанд Карапетян из Армении.

Хидаят Гейдаров, выступающий в аналогичной весовой категории, в первом круге вышел победителем в схватке с Миклошем Унгвари (Венгрия), после чего победил израильского спортмена Дина Якова Гемера, пробившись в четвертьфинал. Здесь он встретится с Георгиосом Азоидисом (Греция) (report.az)

| 2019-06-23T14:49:27+00:00 23 июня 2019, 14:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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