«Минск-2019»: Рустам Оруджев победил олимпийского чемпиона

Сегодня на II Европейских Играх в Минске проходит второй день соревнований по дзюдо, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Рустам Оруджев (73 кг) в 1/16 оказался сильнее Седрика Бесси из Монако, а затем победил олимпийского чемпиона Фабио Басиле (Италия). В четвертьфинале соперником Оруджева станет Фердинанд Карапетян из Армении.

Хидаят Гейдаров, выступающий в аналогичной весовой категории, в первом круге вышел победителем в схватке с Миклошем Унгвари (Венгрия), после чего победил израильского спортмена Дина Якова Гемера, пробившись в четвертьфинал. Здесь он встретится с Георгиосом Азоидисом (Греция) (report.az)