Минсельхоз Азербайджана проводит ярмарки по случаю праздника Гурбан

ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» министерства сельского хозяйства в связи с праздником Гурбан проводит ярмарки.

Как сообщили Trend в министерстве, основная цель ярмарок заключается в полном обеспечении спроса малоимущих семей на жертвенных животных, предотвращении возможного искусственного роста цен.

Так, цены на ярмарках составляют 160, 170 и 180 манатов в зависимости от веса животного. В целом по линии министерства сельского хозяйства фермеры выставили на продажу более 25 тысяч овец. Также гражданам предоставлена возможность произвести заказ и сделать бронь посредством интернета.

Подробности можно узнать по ссылке https://kenddenshehere.az/qurbanliq

Ярмарки будут работать в разных точках страны с 12 по 13 августа. Они организованы рядом с пунктами продажи и забоя скота, созданными Агентством пищевой безопасности.

В пунктах продажи и забоя специалистами Агентства аграрных услуг проводятся дезинфекционные работы. Основная цель этих работ — обеспечение эпизоотической стабильности на территории страны и профилактика инфекционных заболеваний.

| 2019-08-12T10:24:58+00:00 12 августа 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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