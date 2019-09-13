Минобразования в ответе за директора?

12сентября 2019 года в Сабаильском районном суде Баку под председательством Азера Тагиева состоялось подготовительное заседание против бывшего директора школы номер 162 Севиндж Аббасовой, находящейся под домашним арестом, в связи с самоубийством ученицы 8-го класса Элины Гаджиевой.

Родители школьницы подали в суд, требуя от бывшего директора и Минобразования выплаты им материальной компенсации в 100 тысяч манат.

Несмотря на открытый процесс, журналистов на заседание не пустили.

Не будем затрагивать моральную сторону данной темы. Тем более, что мать покойной девочки отказалась от комментариев. Согласитесь, никакие деньги не могут возместить потерю ребенка. Мы решили выяснить, насколько обоснованы требования родителей к министерству образования?

Напомним, что по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 Сабаильского района города Баку Элины Гаджиевой, которая бросилась с третьего этажа здания учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как заявил # адвокат матери девочки Эмин Исаев, несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, прокуратура отказалась вести следствие по этой статье.

«Другие статьи Уголовного кодекса 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, приведшая к смерти пострадавшего) были добавлены в ходе следствия. Как заявили нам следователи того, кто довел Элину до самоубийства, им обнаружить не удалось. Мы не согласились с решением прокуратуры и потребовали вернуть дело на доследование, но, к сожалению, наше ходатайство не было удовлетворено», — сообщил Эмин Исаев.

Адвокат также объяснил требование Севиль Гусейновой о компенсации: «Министерство образования является работодателем директора. А в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджана работодатель несет ответственность за своего работника».

По словам адвоката, СМИ пытаются представить мать девочки, ответственной за смерть собственной дочери. «Эти обвинения совершенно безосновательны», — считает адвокат.

По мнению председателя Союза детей Азербайджана Камали Агазаде, министерство образования тут ни при чем: «Ответственность лежит на директоре Севиндж Аббасовой, которая поздно вызвала «Скорую помощь» для оказания помощи Элине Гаджиевой. Почему адвокаты ничего не говорят об ответственности врачей, не оказавших Элине Гаджиевой необходимую помощь?».

Как сообщил # Эмин Исаев, адвокаты Севиль Гусейновой выступали с ходатайством относительно привлечения к ответственности врачей. «Однако наше ходатайство так и не было удовлетворено», — сказал адвокат.

По мнению правоведа, специалиста по трудовому законодательству Азера Гулиева, за действия должностного лица ответственность несет назначившее его юридическое лицо. «А Министерство образования является юридическим лицом», — заявил юрист.

К сожалению, сотрудники пресс- службы минобразования отказались прокомментировать информацию о предъявлении иска на моральную компенсацию.

«Так как судебный процесс еще не закончился, Министерство образования воздерживается от комментариев», — заявили сотрудники пресс- службы.