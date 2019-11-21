Минобразования: В 64% средних школ Азербайджана действуют школьные психологи

«Для ликвидации случаев насилия в отношении детей, мы в основном предпочитаем работать со школьными психологами. Так как они могут работать со всеми учащимися. Однако, в данном вопросе имеются определенные проблемы».

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему «Предотвращение и пресечение насилия в отношении детей» заявил заведующий сектором общего образования отдела дошкольного и общего образования минобразования Фирудин Гамзаев.

По его словам, только в 64% средних школ Азербайджана действуют школьные психологи: «То есть, в школах страны в общей сложности работают 2 500 психологов. В остальных школах штат психолога остается вакантным. Ощущается необходимость в квалифицированных психологах. Определенная часть работающих в школах психологов не имеют высшего образования».