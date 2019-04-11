Минобразования Азербайджана о блокировании окон в школах

Информация о блокировании окон в школах Баку не соответствует действительности, сказал в четверг Trend глава пресс-службы министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что минобразования не принимало никаких решений и не давало указаний в связи с этим: «Информация ложная. Ни в одной школе не блокируются окна и не устанавливаются решетки».

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что после того, как учащаяся средней школы № 162 Элина Гаджиева выбросилась из окна школы, министерство в неофициальном порядке поручило заблокировать окна на верхних этажах средних школ. Сообщалось, что в одних школах с окон будут сняты ручки, в других же школах на окнах будут установлены металлические решетки.

| 2019-04-11T18:44:30+00:00 12 апреля 2019, 01:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss