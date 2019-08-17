Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B

Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B. Они отвечают всем необходимым требованиям «в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны», — говорится в заявлении ведомства.

Бюджет на 2020 финансовый год предусматривает закупку шести боевых машин, а к 2023 году их будет уже 18. Каждый самолет обойдется Японии в 14 миллиардов иен (130 миллионов долларов), пишет rg.ru.

Эти истребители Япония закупает для своих легких авианосцев «Идзумо» и «Кага», которые переоборудуют из вертолетоносцев. Отмечается, что самолеты будут базироваться на них не на постоянной основе, а лишь при необходимости.