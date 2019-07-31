Минобороны: Вражеские разведчики всячески стараются заполучить данные о боеготовности наших войск

«В то время, как часть территории нашей страны захвачена вооруженными силами Армении, азербайджанские военнослужащие стерегут наши позиции на линии соприкосновения с вражескими силами, несут боевое дежурство, выполняя ответственную и в то же время чрезвычайно трудную миссию».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что высокий уровень боевой подготовки личного состава воинских частей, хорошая дисциплина, выполнение службы на посту, бесстрашие, ненависть к врагу, вера в свое оружие и командира требуют воспитания качеств истинного бойца.

В сообщении Минобороны также отмечается, что вражеские разведчики всячески стараются заполучить данные о боеготовности и дислокации наших войск.

| 2019-07-31T15:04:11+00:00 31 июля 2019, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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