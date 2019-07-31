Минобороны: Вражеские разведчики всячески стараются заполучить данные о боеготовности наших войск

«В то время, как часть территории нашей страны захвачена вооруженными силами Армении, азербайджанские военнослужащие стерегут наши позиции на линии соприкосновения с вражескими силами, несут боевое дежурство, выполняя ответственную и в то же время чрезвычайно трудную миссию».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что высокий уровень боевой подготовки личного состава воинских частей, хорошая дисциплина, выполнение службы на посту, бесстрашие, ненависть к врагу, вера в свое оружие и командира требуют воспитания качеств истинного бойца.

В сообщении Минобороны также отмечается, что вражеские разведчики всячески стараются заполучить данные о боеготовности и дислокации наших войск.