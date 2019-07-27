Минобороны в поисках военного самолета

Представители Министерства обороны Азербайджана и других госструктур продолжают проводить неотложные меры в связи с крушением военного самолета.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Напомним, что 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета прервалась связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

За штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, который пропал без вести.