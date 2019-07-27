Минобороны в поисках военного самолета

Представители Министерства обороны Азербайджана и других госструктур продолжают проводить неотложные меры в связи с крушением военного самолета.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Напомним, что 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета прервалась связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

За штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, который пропал без вести.

| 2019-07-27T15:46:26+00:00 27 июля 2019, 17:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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