Минобороны Турции и Греции обсудили региональные вопросы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба национальной обороны Греции Евангелос Апостолакис обсудили региональные вопросы. Об этом пишет в четверг Trend в со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча двух министров прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным СМИ, также было обсуждено укрепление двусторонних отношений.

О других деталях переговоров не сообщается.

Отметим, что 10 апреля Турция и Греция обсудили региональные вопросы в ходе визита в Афины замминистра иностранных дел Турции Седата Онала.

| 2019-06-27T09:34:30+00:00 27 июня 2019, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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