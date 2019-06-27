Минобороны Турции и Греции обсудили региональные вопросы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба национальной обороны Греции Евангелос Апостолакис обсудили региональные вопросы. Об этом пишет в четверг Trend в со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча двух министров прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным СМИ, также было обсуждено укрепление двусторонних отношений.

О других деталях переговоров не сообщается.

Отметим, что 10 апреля Турция и Греция обсудили региональные вопросы в ходе визита в Афины замминистра иностранных дел Турции Седата Онала.