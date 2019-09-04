Минобороны США разрешило использование $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

Министр обороны США Марк Эспер во вторник разрешил использование $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Об этом говорится в его письме комитету Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, опубликованном телекомпанией CNN.

«Я принял решение, что 11 проектов военного строительства вдоль международной границы с Мексикой, стоимость которых оценивается в $3,6 млрд, необходимы для поддержки использования военных сил в соответствии с целями национальной безопасности», — говорится в письме.

Отмечается, что эти проекты реализуются в первую очередь с целью препятствовать незаконному въезду мигрантов на территорию США. Благодаря их реализации также сократится численность персонала Министерства обороны, необходимого для защиты границы в тех местах, где будут построены новые заграждения.

По данным газеты Politico, половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.(ТАСС)

| 2019-09-04T06:27:08+00:00 4 сентября 2019, 09:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss