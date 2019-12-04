Минобороны прояснило вопрос о найденном в Гейчайском районе метеорологическом зонде

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщения некоторых СМИ о том, что во двор дома жителя Гёйчайского района упал пластиковый сверток, подвешенный на воздушном шаре.

В Министерстве обороны сообщили, что с целью оценки метеорологических условий атмосферы перед артиллерийскими учениями в воздух был выпущен метеорологический зонд (шар), заполненный гелием, который позволяет измерить некоторые параметры атмосферы.

«Выпущенный в воздух для оценки метеорологических условий зонд безопасен, нет причин для паники», — говорится в сообщении Минобороны.

| 2019-12-04T16:28:50+00:00 4 декабря 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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