Минобороны: На линии фронта продолжают стрелять

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района и в селе Агбулаг Товузского района.