Минобороны: На линии фронта продолжают стрелять

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района и в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

| 2019-09-15T10:48:14+00:00 15 сентября 2019, 11:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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