Минобороны и МИД Южной Кореи вызвали российских дипломатов

Министерство обороны в Сеуле вызвало военного атташе РФ Андрея Фалилеева в связи с «несанкционированным проникновением российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Южной Кореи». В пятницу, 13 июля, заместитель директора по международной политике оборонного ведомства Республики Корея Пак Чхоль Гюн заявил российскому дипломату, что инцидент «не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», сообщает 14 июля агентство Yonhap, ссылаясь на сообщение ведомства.

«Поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность этой ситуации и принять меры для предотвращения подобных инцидентов», — отметил Пак Чхоль Гюн.

В свою очередь министерство иностранных дел Южной Кореи в связи с тем же инцидентом вызвало советника-посланника РФ Максима Волкова, которому были высказаны «сожаления» из-за произошедшего.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что два российских военных самолета четыре раза нарушили опознавательную зону страны и после предупреждений улетели. Подобные инциденты уже происходили несколько раз в текущем году, однако это был первый случай, когда нарушение было совершено четырежды за один день, указывает далее Yonhap, ссылаясь на представителя JCS.

В российском ведомстве заявили, что полеты производились над нейтральными водами и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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