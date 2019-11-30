Минобороны: Гибель азербайджанского солдата является очередной дезинформацией

Сведения о, якобы, гибели военнослужащего азербайджанской армии Гашимова Сабухи Саттархан оглу, в Агдамском направлении фронта, распространенная в армянской прессе, являются очередной дезинформацией, передает в субботу пресс-служба Минобороны.

«Официально заявляем, что у армия Азербайджана не понесла никаких потерь и вообще нет военнослужащего с таким именем и фамилией.» — сообщили в министерстве.

«В последнее время армянская сторона, несколько раз распространила ложную информацию о ситуации на фронте, тем самым пытась создать почву для осуществления провокаций. Призываем противную сторону воздержаться от такого рода поступков и предупреждаем врага, что любая его деятельность будет немедленно и решительно пресечена подразделениями азербайджанской армии», — заявили в Минобороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.