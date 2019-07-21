Минобороны: Армения снова обстреляла азербайджанские позиции

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Джил Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Кедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны и с позиций близ оккупированных сел Немирли, Шурабад, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

| 2019-07-21T11:02:05+00:00 21 июля 2019, 12:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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