Минналогов оштрафовало компанию Veysəloğlu на два миллиона манатов

Сотрудники Бакинского Департамента локальных доходов при Министерстве налогов провели аудит почти 10 налогоплательщиков, входящих в группу компаний Veysəloğlu.

В ходе налоговых проверок были выявлены факты уклонения от уплаты налогов этими компаниями, сообщает Demokrat.az.

Исследования показали, что около 10 налогоплательщиков, входящих в группу компаний Veysəloğlu, осуществляют свою экономическую деятельность, используя крупный продовольственный склад, расположенный в поселке Кешля Низаминского района.

Одним словом, группа компаний Veysəloğlu с целью продать свою продукцию выставляла ее на продажу посредством вышеупомянутых налогоплательщиков.

Таким образом, налогоплательщики уклонялись от уплаты налогов под эгидой Группы компаний Veysaloglu.

На основе налоговой проверки, проведенной сотрудниками департамента, выявлены факты уклонения от уплаты Группой компании Veysəloğlu, в отношении которой применена финансовая санкция в размере 2 млн. манатов.