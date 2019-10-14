Министры стран Тюркского Совета подписали ряд меморандумов о взаимопонимании

В Баку, в ходе деловой встречи министров экономики и представителей торговых палат тюркоязычных стран в рамках VII саммита ССТГ, приуроченном к 10-летию сотрудничества Совета, был подписан Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон между министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместитель премьер-министра Казахстана Бердибеком Сапарбаевым, министром экономики Кыргызстана Санджаром Муканбетовым и министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Как сообщает в понедельник Trend c мероприятия, стороны лично подписали документ, и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Также на бизнес-форуме было подписано, помимо этого, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя.