Министры стран Тюркского Совета подписали ряд меморандумов о взаимопонимании

В Баку, в ходе деловой встречи министров экономики и представителей торговых палат тюркоязычных стран в рамках VII саммита ССТГ, приуроченном к 10-летию сотрудничества Совета, был подписан Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон между министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместитель премьер-министра Казахстана Бердибеком Сапарбаевым, министром экономики Кыргызстана Санджаром Муканбетовым и министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Как сообщает в понедельник Trend c мероприятия, стороны лично подписали документ, и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Также на бизнес-форуме было подписано, помимо этого, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя.

| 2019-10-14T20:10:00+00:00 14 октября 2019, 20:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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