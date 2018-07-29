Министры сельского хозяйства стран G20 отвергли протекционизм

Министры сельского хозяйства стран «большой двадцатки» (G20) высказались против протекционизма в аграрной сфере и призвали активнее защищать климат от изменения. В заявлении, принятом на встрече в столице Аргентины Буэнос-Айресе в воскресенье, 29 июля, министры подчеркнули важность «прозрачной, открытой и основывающейся на соблюдении правил многосторонней торговой системы».

Участники встречи выразили обеспокоенность усилением протекционистских тенденций. На фоне роста общемирового спроса на продукты питания министры подчеркнули необходимость открытого обмена сельскохозяйственными товарами для «искоренения голода и нищеты».

Заявление было подписано и министром сельского хозяйства США Сонни Пердью. Администрация в Вашингтоне, в рамках политики «Америка прежде всего» («America First»), инициированной президентом Дональдом Трампом, ввела заградительные пошлины, чем спровоцировала торговый конфликт, затронувший и аграрный сектор.

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