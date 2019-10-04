Министры обороны США и Японии считают новое ракетное испытание КНДР провокационным

Министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно считают новое ракетное испытание КНДР провокационным, не способствующим дипломатии. Об этом заявил в четверг официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман по итогам телефонной беседы руководителей военных ведомств двух стран.

«Этим утром министр [Эспер] провел по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что [недавнее] испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания», — отметил он на брифинге для журналистов в Пентагоне.(ТАСС)