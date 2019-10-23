Министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Черном море, заявил постпред США

Министры обороны стран НАТО поднимут на переговорах 24-25 октября в Брюсселе вопрос обеспечения безопасности в Черном море, сообщила в среду журналистам в Брюсселе постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

«Укрепление безопасности в Черном море очень важно для НАТО, а также для государств-партнеров. Министры затронут вопросы безопасности в этом регионе», — сказала она, отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос в повестке.

Она отметила, что для НАТО важно обеспечение свободы навигации в Черном море.(РИА Новости)