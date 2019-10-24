Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.

Несмотря на то, что альянс формально не присутствует на севере Сирии, турецкая операция в этом регионе обещает стать основной темой переговоров, так как спровоцировала напряженность в отношениях с другим союзником по НАТО, США, и вызвала недовольство европейских стран. Ранее НАТО призывала «все силы на местах действовать сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права», подчеркивая, что операция Турции не должна поставить под угрозу успехи в борьбе в ИГ.