Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
Несмотря на то, что альянс формально не присутствует на севере Сирии, турецкая операция в этом регионе обещает стать основной темой переговоров, так как спровоцировала напряженность в отношениях с другим союзником по НАТО, США, и вызвала недовольство европейских стран. Ранее НАТО призывала «все силы на местах действовать сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права», подчеркивая, что операция Турции не должна поставить под угрозу успехи в борьбе в ИГ.
На предваряющей переговоры пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что министры, как ожидается, затронут и идею министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.