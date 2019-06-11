Министры обороны Азербайджана и Турции прибыли в Габалу

11 июня Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и Министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прибыли в город Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отметим, что 12 июня в Габале состоится трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изория.

| 2019-06-11T20:11:10+00:00 11 июня 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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