Министры обороны Азербайджана и Турции прибыли в Габалу

11 июня Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и Министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прибыли в город Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отметим, что 12 июня в Габале состоится трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изория.