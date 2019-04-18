Министры иностранных дел Турции и России обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу подготовку к очередному раунду переговоров по Сирии в астанинском формате, сообщил российский МИД.

«Министры рассмотрели ход подготовки к очередной встрече высокого уровня в астанинском формате по Сирии с акцентом на необходимость скорейшего начала работы конституционного комитета в целях выполнения резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении ведомства.