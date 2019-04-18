Министры иностранных дел Турции и России обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу подготовку к очередному раунду переговоров по Сирии в астанинском формате, сообщил российский МИД.

«Министры рассмотрели ход подготовки к очередной встрече высокого уровня в астанинском формате по Сирии с акцентом на необходимость скорейшего начала работы конституционного комитета в целях выполнения резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении ведомства.

| 2019-04-18T22:18:40+00:00 19 апреля 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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