Министру обороны Сербии запретили въезд в Косово

Оборонное ведомство пока ни в своей ежедневной рассылке, ни на официальном сайте не подтвердило информацию.

Сообщается, что делегация представителей военного здравоохранения во главе с министром не получила разрешение на посещение Клинического центра в Косовска-Митровице с целью укрепления сотрудничества с Военно-медицинской академией в Белграде. Из Приштины якобы сообщили, что «не имеют возможности одобрить заявку на приезд».(РИА Новости)