Министру обороны Сербии запретили въезд в Косово

Министру обороны Сербии Александру Вулину и делегации его министерства косовоалбанскими властями был запрещен въезд на территорию Косово, передает агентство Танюг со ссылкой на минобороны.
Оборонное ведомство пока ни в своей ежедневной рассылке, ни на официальном сайте не подтвердило информацию.
Сообщается, что делегация представителей военного здравоохранения во главе с министром не получила разрешение на посещение Клинического центра в Косовска-Митровице с целью укрепления сотрудничества с Военно-медицинской академией в Белграде. Из Приштины якобы сообщили, что «не имеют возможности одобрить заявку на приезд».(РИА Новости)
| 2019-07-10T12:34:25+00:00 10 июля 2019, 12:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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