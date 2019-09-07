Министр ВС Франции считает, что контроль над вооружениями затрагивает все страны Европы

Европейские страны не должны оставаться в стороне от вопросов контроля над вооружениями. Такое мнение высказала в субботу в интервью газете Le Monde министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает ТАСС.

«Исторически договоры о контроле над вооружениями, по сути, были заключены между США и СССР, позже — Россией, — отметила глава французского военного ведомства. — Мы, европейцы, не можем оставаться в стороне, наблюдая за их разрушением».

«Находясь в зоне досягаемости для ракет, не чувствуешь себя комфортно. Необходимо воссоздать правила доверия, ведущие к поддержанию контроля над вооружениями в Европе», — подчеркнула Парли. Франция, по ее словам, «стремится создать условия для укрепления безопасности в Европе». «Этого можно добиться с помощью создания общей стратегической культуры, а также расширяя программы сотрудничества между европейскими странами», — считает она.

Ранее в субботу утром Парли провела переговоры в Париже с главой Пентагона Марком Эспером, который впервые посещает Францию с визитом после вступления в свои нынешние обязанности. «Наши отношения в области обороны являются чрезвычайно тесными», — сказала Парли.

В понедельник она отправится в Москву вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом для встречи с российскими коллегами в формате «2+2». Консультации в этом формате пройдут впервые за последние семь лет.

США объявили 2 августа, что выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.