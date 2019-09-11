Министр: Уволены руководители шести районных отделов образования

Наши наблюдения показывают, что временами на местах нормативные правила не соблюдаются должным образом.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, выступая на республиканской конференции работников образования.

По его словам, несмотря на то, что с переводом практически всех операций в системе образования в электронный формат число негативных фактов снизилось, в ходе контрольных мер в течение года был выявлен ряд негативных фактов.

Байрамов добавил, что в течение года за допущенные просчеты уволены руководители шести районных отделов образования. В то же время, в отношении 10 руководителей районных отделов образования и трех руководителей территориальных центров за допущенные недостатки в работе применены дисциплинарные меры.

Наряду с этим, аннулированы контракты с восемью директорами, шестью замдиректорами, применены дисциплинарные меры в отношении 29 директоров и 37 замдиректоров.

Министр сказал, что принято решение не продлевать трудовой договор с 80 директорами школ. Причиной этому стало их продолжительно низкие показатели.

«По семи случаям собранные материалы отправлены в соответствующие органы для правовой оценки. Считаю, что мы должны серьезно относиться к таким вопросам. Люди допустившие такие ошибки будут наказаны», — сказал Джейхун Байрамов.