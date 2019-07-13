Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с миллиардером Эпштейном

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, подал в отставку. Причиной этого стали серьезные обвинения в торговле людьми и совращении малолетних в адрес предпринимателя и миллиардера Джеффри Эпштейна.

Причиной отставки стала внесудебная сделка с Эпштейном, заключенная более десяти лет назад, и одобренная Акостой, на тот момент генпрокурором штата Флорида. По схожим обвинениям Эпштейн был осужден во Флориде, благодаря сделке приговорен к полутора годам тюремного заключения и освобожден через 13 месяцев, передает korrespondent.net.

Таким образом Джеффри Эпштейн избежал разбирательства в федеральном суде, однако был принудительно зарегистрирован как сексуальный преступник. Сам Акоста заявлял, что сделка с Эпштейном стала компромиссным решением. Перед обвинением тогда стоял выбор: согласиться с предложенной сделкой или рискнуть в федеральном суде, исход разбирательства в котором был неясен. По мнению Акосты, это было бы равносильно «игре в кости». При этом Акоста заявил, что приветствует новые обвинения в адрес Эпштейна.

Лидеры Демократической партии в Конгрессе США в последние дни требовали отставки министра труда. Президент США Дональд Трамп, который ранее защищал Акосту, принял его отставку и заявил, что политик был «великолепным министром труда». Трамп сообщил, что назначит замминистра Патрика Пиццеллу новым руководителем ведомства.