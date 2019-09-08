Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий с Джонсоном

Министр труда и пенсий Британии Эмбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном.
«Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов», — написала Радд в Twitter.
Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была «правой рукой» бывшего премьера Терезы Мэй.
Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit. В число исключенных вошли недавний канцлер Филип Хаммонд, бывшие министры и внук Уинстона Черчилля Николас Соамс. (РИА Новости)