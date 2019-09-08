Министр труда Британии покинула пост и партию из-за разногласий с Джонсоном

Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии, в недавнем прошлом занимала пост главы МВД и была «правой рукой» бывшего премьера Терезы Мэй.

Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit. В число исключенных вошли недавний канцлер Филип Хаммонд, бывшие министры и внук Уинстона Черчилля Николас Соамс. (РИА Новости)