Министр образования подписал приказ об изменении места работы и приема на работу учителей

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об изменении места работы учителей, а также о проведении конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год.

Как сообщает ONA, в приказе говорится, что изменение места работы учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования, на основании бессрочного договора, будет производиться 1-21 июня текущего года.

С 24 июня по 5 июля будет осуществляться прием электронных заявлений на конкурс по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения, которые входят в систему Министерства образования.

| 2019-06-01T11:57:11+00:00 1 июня 2019, 12:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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